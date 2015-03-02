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Песков: в графике Путина нет беседы с Трампом

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В Кремле уточнили график президента по телефонным переговором с лидером США.

Новый разговор с американским политическим лидером Дональдом Трампом пока не значится в рабочем графике российского президента Владимира Путина, однако при необходимости такая беседа между Москвой и Вашингтоном может быть оперативно согласована. Соответствующее заявление от 28 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.

Пока нет в графике. Но при необходимости он может быть очень оперативно согласован.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля 

Песков: РФ при необходимости окажет военную помощь КНДР согласно договору.

Фото и видео: Telegram / ТАСС / Алексей Голенищев

Теги: дмитрий песков, дональд трамп, кремль, телефонный разговор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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