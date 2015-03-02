Песков: в графике Путина нет беседы с Трампом

В Кремле уточнили график президента по телефонным переговором с лидером США.

Новый разговор с американским политическим лидером Дональдом Трампом пока не значится в рабочем графике российского президента Владимира Путина, однако при необходимости такая беседа между Москвой и Вашингтоном может быть оперативно согласована. Соответствующее заявление от 28 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.

Пока нет в графике. Но при необходимости он может быть очень оперативно согласован. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: РФ при необходимости окажет военную помощь КНДР согласно договору.

Фото и видео: Telegram / ТАСС / Алексей Голенищев