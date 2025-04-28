В Кремле прокомментировали договоренности, которые имеют страны по Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Москва, согласно двустороннему договору о взаимопомощи, окажет при необходимости военную поддержку Северной Корее. Соответствующее заявление от 28 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.

У нас же действует наш договор, и, по этому договору, стороны, собственно, обязались при необходимости оказывать значительную помощь друг другу. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов от 26 апреля в докладе Владимиру Путину особо отметил помощь военнослужащих из КНДР в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Корейские бойцы приняли участие в специальной военной операции по освобождению приграничных территорией нашего государства согласно статье 4 двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Кремль призвал ориентироваться на данные Путина о ситуации под Курском.

Фото и видео: Telegram / ТАСС / Алексей Голенищев