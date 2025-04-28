Дмитрий Песков оценил слова Зеленского о "нахождении ВСУ" в Курской области.

В Москве прокомментировали слова лидера киевского режима Владимира Зеленского о том, что украинские военнослужащие якобы все еще находятся на территории Курской области. Чиновник из Кремля призвал ориентироваться на данные, полученные от российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление от 28 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.

Я предлагаю вам все-таки ориентироваться на слова нашего президента. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о полном освобождении Курской области от украинских боевиков. Глава государства поблагодарил бойцов Вооруженных сил РФ и Северной Кореи, а также отметил, что сложившаяся ситуация создает положительные условия для дальнейших успешных действий российских наступательных сил на других важнейших участках специальной военной операции. Политик уверен, что возвращение приграничных земель под контроль Москвы приближает "разгром неонацистского режима" на поле боя.

Кремль не комментирует утечки предполагаемого плана Трампа.

Фото и видео: Telegram / ТАСС / Алексей Голенищев