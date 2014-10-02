Кремль не комментирует утечки предполагаемого плана Трампа

Дмитрий Песков не стал комментировать слова Зеленского о Крыме.

Москва не может и не будет комментировать какие-либо утечки, связанные с предполагаемым американским мирным планом президента-республиканца Дональда Трампа в отношении урегулирования регионального конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление от 24 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. СМИ попросили чиновника из Кремля оценить высказывания лидера киевского режима Владимира Зеленского о том, что власти этой страны не готовы признать Крым российским полуостровом.

Мы не можем и не хотим комментировать какие-либо утечки, связанные с предполагаемыми деталями предполагаемого плана. Повторяем, работа ведется. Мы говорим только в отношении себя. . Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил о подготовке встречи Путина с Трампом.

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