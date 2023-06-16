Пресс-сек Кремля рассказал об этом в интервью французскому изданию Le Point.

Представитель Кремля Дмитрий Песков дал интервью французскому журналу Le Point, в котором заявил о готовящейся встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Эта встреча должна быть продуктивной. И Трамп, и Путин хотят результатов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ

Дополнительно Песков отметил, что Владимир Путин очень уважает американского президента, и они сходятся во мнении, что отказ от дальнейшего диалога на фоне сорвавшихся в Лондоне переговоров западных стран будет абсурдом.

Есть области, в которых их позиции близки, но это не значит, что они близки во всем. Каждый человек прежде всего защищает интересы своей страны. Их объединяет то, что они оба понимают абсурдность отказа от диалога. Их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем обсуждения. Именно этого не хватало предыдущей администрации Байдена. При Байдене и Обаме американцы также давали нам уроки демократии. Но посмотрите, через что пришлось пройти Трампу и его семье! Трампу удалось вернуться, потому что он сильный политический лидер, но также и потому, что он очень сильная личность! Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ

Ранее мы сообщали, что Министр Культуры РФ Ольга Любимова поедет на похороны почившего 21-го апреля Папы Римского Франциска от России.

Фото: Кремль