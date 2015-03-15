"Мы сделали все, что могли": Марко Рубио о сорвавшихся переговорах с Украиной

По словам главы Госдепартамента, США стали намного лучше понимать позицию России по украинскому кризису.

Глава Госдепартамента Марко Рубио в эфире TheFreePress заявил, что США стали лучше понимать российскую позицию по урегулированию украинского кризиса. Чиновник выступил на фоне сорвавшихся переговоров Украины, Америки и Европы в Лондоне.

Я бы сказал, что мы занимаемся тем, что пытаемся понять позицию России. Сейчас мы лучше понимаем ее, потому что мы фактически говорили с ними после трех лет отсутствия разговоров. Марко Рубио, глава Госдепартамента

Госсекретарь отметил, что США позиции Украины и России могут оказаться диаметрально противоположными. В таком случае США придется сделать вывод, что "мир в настоящее время невозможен".

Мы сделали все, что могли. Мы вложили много времени и энергии на самых высоких уровнях нашего правительства. Мы будем продолжать делать это, пока есть реалистичный путь вперед. Если в какой-то момент мы решим, что мы слишком далеки друг от друга и недостаточно движемся вперед, нам, возможно, придется перейти к другим приоритетам, потому что в мире происходит много важных вещей. Марко Рубио, глава Госдепартамента

Ранее мы писали, что Министр Культуры РФ Ольга Любимова поедет на похороны почившего 21-го апреля Папы Римского Франциска от России.

Фото: Скриншот из видео: TheFreePress