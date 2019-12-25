Sky News: главы МИД Германии и Франции отложили поездку в Лондон

Отмечается, что в британской столице планировались переговоры между высокопоставленными чиновниками Великобритании, США, Франции, Германии и Украины.

Главы МИД Германии и Франции, вероятно, отложили поездку в Лондон на переговоры по Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По информации источника, решение могли принять после отметы визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио. Отмечается, что в британской столице планировались переговоры между высокопоставленными чиновниками Великобритании, США, Франции, Германии и Украины. Вашингтон будет представлять спецпосланник главы государства Кит Беллог.

Ранее мы сообщали, что в Кремле начались переговоры Путина и султана Омана Аль Саида.

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