В Кремле начались переговоры Путина и султана Омана Аль Саида

В ходе переговоров стороны обсудят основные направления дальнейшего развития сотрудничества двух стран.

Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Султан Омана прибыл в Москву в понедельник, 21 апреля, с официальным визитом. В ходе переговоров стороны обсудят основные направления дальнейшего развития сотрудничества двух стран. Путин и Аль Саид обсудят торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.

Ранее мы сообщали, что Путин планирует приехать на ПМЭФ-2025.

Видео: kremlin.ru