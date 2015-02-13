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В Кремле начались переговоры Путина и султана Омана Аль Саида

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В ходе переговоров стороны обсудят основные направления дальнейшего развития сотрудничества двух стран.

Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Султан Омана прибыл в Москву в понедельник, 21 апреля, с официальным визитом. В ходе переговоров стороны обсудят основные направления дальнейшего развития сотрудничества двух стран. Путин и Аль Саид обсудят торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.

Ранее мы сообщали, что Путин планирует приехать на ПМЭФ-2025.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, кремль, оман, переговоры, президент россии, хайсам бен тарик аль саид
Категории: Лента новостей, Новости России,

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