Ольга Любимова будет представлять Россию на похоронах Папы Франциска

Министр Культуры РФ Ольга Любимова поедет на похороны почившего 21-го апреля Папы Римского Франциска от России. Соответствующее распоряжение дал Владимир Путин, – сообщил пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков.
Ранее он же сообщал, что сам Путин на похороны не поедет.
В то же время делегацию Русской православной церкви возглавит руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний.
Напомним, что похороны понтифика состоятся 26-го апреля в 10:00 по местному времени на площади Святого Петра в Ватикане.
Ранее мы рассказывали, что Россия заняла шестое место в мире по среднему уровню IQ населения. Рейтинг был составлен International IQ Organization.
Фото: Telegram / Ольга Любимова
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