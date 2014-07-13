Ольга Любимова будет представлять Россию на похоронах Папы Франциска

Министр культуры РФ посетит похоронную церемонию 26-го апреля.

Министр Культуры РФ Ольга Любимова поедет на похороны почившего 21-го апреля Папы Римского Франциска от России. Соответствующее распоряжение дал Владимир Путин, – сообщил пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков.

Ранее он же сообщал, что сам Путин на похороны не поедет.

В то же время делегацию Русской православной церкви возглавит руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний.

Напомним, что похороны понтифика состоятся 26-го апреля в 10:00 по местному времени на площади Святого Петра в Ватикане.

Ранее мы рассказывали, что Россия заняла шестое место в мире по среднему уровню IQ населения. Рейтинг был составлен International IQ Organization.

Фото: Telegram / Ольга Любимова