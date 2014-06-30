Ему было 88 лет.

Умер папа римский Франциск. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Ватикан.

Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти могли стать последствия двусторонней пневмонии. Позже с официальным заявлением выступил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.

Отметим, что в феврале 2025 года его госпитализировали в клинику для лечения бронхита. Он провел в больнице пять недель. Понтифика выписали 23 марта.

Напомним, папа римский Франциск был избран на престол в марте 2013 года. Его предшественником был Бенедикт XVI. На тот момент Франциск стал первым за более чем 1200 лет папой не из Европы.

Фото: gettyimages.com