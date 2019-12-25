Суд вместо могилы: петербуржца по ошибке признали "покойником" вместо брата

О своей «смерти» мужчина узнал от собственного сына.

Житель Петербурга оказался в абсурдной ситуации. По документам его официально признали умершим, хотя на деле жив и ведёт обычную жизнь. Теперь мужчина вынужден добиваться в суде исправления ошибки, из‑за которой он лишился базовых гражданских прав.

Как сообщили в объединенной пресс‑службе судов города, причиной путаницы стало трагическое совпадение. В ноябре 2024 года в квартире на проспекте Луначарского обнаружили тело мужчины. При осмотре у погибшего нашли удостоверение призывника на имя Олега — на основании этого документа ЗАГС зарегистрировал смерть.

На самом деле умершим оказался брат Олега — Игорь. Незадолго до этого он лежал в больнице имени Скворцова‑Степанова и выписался оттуда, не сообщив об этом родным. Олег же остаётся полностью дееспособным, имеет на руках действующий паспорт и продолжает жить привычной жизнью. Он работает дворником, получает зарплату, ездит на дачу и общается с близкими.

О своей "смерти" мужчина узнал от сына — тот наткнулся на материалы проверки по факту гибели дяди. Когда Олег попытался урегулировать ситуацию, в ЗАГСе отказались корректировать запись без судебного решения.

Теперь из‑за ошибочной отметки о смерти петербуржец не может пользоваться избирательными, пенсионными, медицинскими и имущественными правами, а также заключать какие‑либо сделки. Теперь восстановить справедливость предстоит Выборгскому районному суду.

Ранее мы сообщали, что в Елизаветинской больнице родственникам сообщили о смерти женщины, которая оказалась жива.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)