В Елизаветинской больнице сообщили о смерти женщины, которая оказалась жива

В Петербурге врачи перепутали пациентку с покойницей и сообщили о смерти.

В Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга произошел инцидент с 79-летней пациенткой, сообщает "Фонтанка".

Женщина поступила в учреждение с инсультом. Родственникам сообщили о ее смерти, однако позже сама пенсионерка связалась с ними по телефону. Она рассказала, что разобрала вещи и только тогда обнаружила аппарат.

Заведующий отделением предположил, что звонок о смерти мог быть делом мошенников. Однако внучка пациентки уверена, что к произошедшему причастны сотрудники больницы и что они даже связывались с ритуальной службой.

Вопрос о причинах случившегося остается открытым.

Фото: Piter.TV