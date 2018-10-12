В Елизаветинской больнице сообщили о смерти женщины, которая оказалась жива

В Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга произошел инцидент с 79-летней пациенткой, сообщает "Фонтанка".
Женщина поступила в учреждение с инсультом. Родственникам сообщили о ее смерти, однако позже сама пенсионерка связалась с ними по телефону. Она рассказала, что разобрала вещи и только тогда обнаружила аппарат.
Заведующий отделением предположил, что звонок о смерти мог быть делом мошенников. Однако внучка пациентки уверена, что к произошедшему причастны сотрудники больницы и что они даже связывались с ритуальной службой.
Вопрос о причинах случившегося остается открытым.
