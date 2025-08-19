Специалисты центра "Микрохирургия глаза" провели уникальную операцию пациентке из США

Теперь пациентке предстоит процедура фотодинамической терапии, дополняющая стандартную брахиотерапию (лечение путем введения радиоактивного элемента внутрь глаза).

Врачи филиала Национального медицинского исследовательского центра микрохирургии глаза имени академика Святослава Фёдорова в Санкт-Петербурге 19 августа проведут сложную хирургическую процедуру пациентке, страдающей от меланомы сосудистой оболочки глаза, пишет "Петербургский дневник".

Пациентка специально прибыла из Соединённых Штатов Америки, поскольку американские доктора не могли предложить подходящего варианта терапии. Меланома сосудистой оболочки глаза развивается из пигментных клеток и встречается редко — семь-десять случаев на миллион человек. Заболевание опасно возможной утратой органа зрения и возникновением метастазов в организме. Женщине уже оказывали медицинскую помощь в российских клиниках в 2012 году, когда врачам удалось спасти ей зрение и жизнь.

Теперь пациентке предстоит процедура фотодинамической терапии, дополняющая стандартную брахиотерапию (лечение путем введения радиоактивного элемента внутрь глаза). Пациентка родом из Екатеринбурга и первоначально получила лечение в России, которое позволило контролировать болезнь в течение последующих 13 лет. Затем, переехав в США, она продолжала наблюдаться врачами, но в мае 2025 года у неё случился рецидив заболевания. Российские офтальмологи достигли значительных успехов в лечении рака глаза и теперь предложат ей новейшую технологию — фотодинамическое воздействие, при котором в ткани опухоли вводят чувствительное к свету вещество, а раковые клетки разрушаются мощным световым излучением.

Планируется провести оба этапа лечения одновременно: установить радиоактивный имплант и применить метод фотодинамического воздействия.

