В Педиатрическом университете прооперировали новорожденную из Марий Эл с редкой опухолью

Врачи Педиатрического университета удалили опухоль яичника новорожденной пациентке из Марий Эл. Малышку прооперировали минимально инвазивным способом, сообщили в вузе 8 августа.

Патологию у ребенка обнаружили на этапе внутриутробного развития в ходе планового скрининга. УЗИ показало, что у плода имеется объемное образование в полости малого таза.

В мае Маша родилась в Перинатальном центре Йошкар-Олы, состояние девочки вызывало серьезные опасения. Она была доставлена в Петербург через 16 дней после появления на свет.

Мы повторили все исследования и тоже склонялись к данному диагнозу, но окончательно все точки над "и" могла расставить только диагностическая лапароскопия. Эту операцию мы выполнили, когда девочке было 26 дней, а ее вес составлял 3 килограмма 800 граммов. Ани Аджамоглян, детский хирург Перинатального центра СПбГПМУ

Образование удалили за два часа. Такие опухоли яичников отличаются бессимптомным течением, выраженной степенью злокачественности, быстрым темпом роста, ранним распространением на близлежащие органы.

