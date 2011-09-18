Врачи Педиатрического университета спасли подростка с редкой патологией

У ребенка возникло опасное осложнение отита.

В Педиатрическом университете в Петербурге врачи спасли 13-летнего подростка из Новгородской области с редкой патологией. Об этом пишет 11 июля телеканал "Санкт-Петербург".

У ребенка возникло опасное осложнение отита, ему диагностировали абсцесс правой лобной доли головного мозга. А еще выявили эпидуральную эмпиему теменно-затылочной области, тромбоз вен мозга.

Мальчику выполнили очистку и дренирование инфекционных процессов в области среднего уха и ряд других манипуляций. К счастью, операция состоялась успешно.

Ранее мы рассказывали о том, что в Елизаветинской больнице спасли петербуржца, у которого в бронхах застрял осколок говяжьей кости.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета