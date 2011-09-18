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Врачи Педиатрического университета спасли подростка с редкой патологией
Сегодня, 16:22
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Врачи Педиатрического университета спасли подростка с редкой патологией

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У ребенка возникло опасное осложнение отита.

В Педиатрическом университете в Петербурге врачи спасли 13-летнего подростка из Новгородской области с редкой патологией. Об этом пишет 11 июля телеканал "Санкт-Петербург"

У ребенка возникло опасное осложнение отита, ему диагностировали абсцесс правой лобной доли головного мозга. А еще выявили эпидуральную эмпиему теменно-затылочной области, тромбоз вен мозга. 

Мальчику выполнили очистку и дренирование инфекционных процессов в области среднего уха и ряд других манипуляций. К счастью, операция состоялась успешно. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Елизаветинской больнице спасли петербуржца, у которого в бронхах застрял осколок говяжьей кости. 

Фото: пресс-служба Педиатрического университета 

Теги: отит, педиатрический университет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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