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В Елизаветинской больнице спасли петербуржца, у которого в бронхах застрял осколок говяжьей кости
Сегодня, 13:02
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В Елизаветинской больнице спасли петербуржца, у которого в бронхах застрял осколок говяжьей кости

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Уникальность случая заключается в том, что пациент прожил с осколком две недели.

Врачи Елизаветинской больницы извлекли осколок говяжьей кости из бронхов 68-летнего мужчины. Об этом пишет 10 июля телеканал "Санкт-Петербург"

Уникальность случая заключается в том, что пациент прожил с осколком две недели. По словам медиков, ему повезло: размер инородного тела составлял 2 сантиметра на 1,3 и 0,3 сантиметра. 

Операция сложна тем, что достаточно большой размер инородного тела, поэтому при извлечении важно не травмировать стенки трахеи бронхов. 

Евгения Кучерова, эндоскопист 

Извлечение осколка заняло не более пяти минут, пациента выписали в тот же день. 

Ранее мы рассказывали о том, что в НИИ имени Джанелидзе спасли полицейского, получившего ранение во время задержания преступника. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: елизаветинская больница, инородное тело, операция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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