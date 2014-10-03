В Елизаветинской больнице спасли петербуржца, у которого в бронхах застрял осколок говяжьей кости

Уникальность случая заключается в том, что пациент прожил с осколком две недели.

Врачи Елизаветинской больницы извлекли осколок говяжьей кости из бронхов 68-летнего мужчины. Об этом пишет 10 июля телеканал "Санкт-Петербург".

Уникальность случая заключается в том, что пациент прожил с осколком две недели. По словам медиков, ему повезло: размер инородного тела составлял 2 сантиметра на 1,3 и 0,3 сантиметра.

Операция сложна тем, что достаточно большой размер инородного тела, поэтому при извлечении важно не травмировать стенки трахеи бронхов. Евгения Кучерова, эндоскопист

Извлечение осколка заняло не более пяти минут, пациента выписали в тот же день.

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"