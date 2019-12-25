Беглов: новый корпус Елизаветинской больницы добавит почти 200 коек

Открытие корпуса запланировали на 2030 год.

На рабочем совещании губернатор Александр Беглов и представители городского правительства одобрили проект возведения нового корпуса Елизаветинской больницы — в нём планируют разместить отделение экстренной помощи. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Расширение сети стационаров и поликлиник ведётся в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения в Санкт‑Петербурге". Как напомнил Беглов, в текущем году уже ввели в эксплуатацию ультрасовременный корпус 40‑й больницы, а в следующем пациентов начнёт принимать новый корпус больницы № 15 на Авангардной улице.

Фото: пресс-служба Смольного

Губернатор отдельно отметил значимость Елизаветинской больницы как одного из ключевых стационаров города. Благодаря строительству нового отделения вместимость учреждения вырастет почти на 200 коек — с 1087 до 1278. Открыть объект планируют в 2030 году.

Беглов также напомнил, что Елизаветинская больница является крупнейшим стационаром по оказанию экстренной помощи на севере Петербурга. Поэтому появление нового отделения позволит заметно повысить скорость и качество медицинских услуг для горожан.

Ранее мы сообщали, что заместитель председателя Комитета по строительству Валерий Усков поделился планами по расширению Елизаветинской больницы. Стоимость работ оценили почти в 5 млрд рублей.

Фото: ВКонтакте / Елизаветинская больница