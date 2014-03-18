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В НИИ имени Джанелидзе спасли полицейского, получившего ранение во время задержания преступника
Сегодня, 14:46
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В НИИ имени Джанелидзе спасли полицейского, получившего ранение во время задержания преступника

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Пациента поставили на ноги за год благодаря мастерству нейрохирургов, современному оборудованию и командной работе.

Врачи НИИ имени И. И. Джанелидзе в Петербурге спасли жизнь полицейскому Егору Божко, который пострадал при задержании преступника. Сержант получил ранение, передает телеканал "Санкт-Петербург"

Пациента поставили на ноги за год благодаря мастерству нейрохирургов, современному оборудованию и командной работе. Правоохранитель учится ходить заново, держит равновесие, тренирует координацию. После ранения он не мог двигаться и частично потерял память. Но есть незабываемый момент. 

Мы стояли вдвоем, негодяй просто сидел, я начал надевать наручники и просто упал, а у меня, оказывается, нож в голове. 

Егор Божко, пациент 

Сотрудник полиции должен был обезвредить преступника. Врачи не извлекли нож сразу, тем самым задержали кровотечение. 

Операция сделана блестяще, здесь заслуга и врачей скорой помощи, которые не стали извлекать орудие, и наших специалистов, благодаря их работе мы видим хороший исход, больной не погиб, восстановился до определенного уровня. 

Александра Полякова, заведующая отделением реабилитации НИИ СП имени И. И. Джанелидзе 

Ранее мы рассказывали о том, что подростку из Пензы провели операцию на позвоночнике с применением 3D-печати в Педиатрическом университете. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нии имени джанелидзе, операция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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