В НИИ имени Джанелидзе спасли полицейского, получившего ранение во время задержания преступника

Пациента поставили на ноги за год благодаря мастерству нейрохирургов, современному оборудованию и командной работе.

Врачи НИИ имени И. И. Джанелидзе в Петербурге спасли жизнь полицейскому Егору Божко, который пострадал при задержании преступника. Сержант получил ранение, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Пациента поставили на ноги за год благодаря мастерству нейрохирургов, современному оборудованию и командной работе. Правоохранитель учится ходить заново, держит равновесие, тренирует координацию. После ранения он не мог двигаться и частично потерял память. Но есть незабываемый момент.

Мы стояли вдвоем, негодяй просто сидел, я начал надевать наручники и просто упал, а у меня, оказывается, нож в голове. Егор Божко, пациент

Сотрудник полиции должен был обезвредить преступника. Врачи не извлекли нож сразу, тем самым задержали кровотечение.

Операция сделана блестяще, здесь заслуга и врачей скорой помощи, которые не стали извлекать орудие, и наших специалистов, благодаря их работе мы видим хороший исход, больной не погиб, восстановился до определенного уровня. Александра Полякова, заведующая отделением реабилитации НИИ СП имени И. И. Джанелидзе

Ранее мы рассказывали о том, что подростку из Пензы провели операцию на позвоночнике с применением 3D-печати в Педиатрическом университете.

Фото: Piter.TV