Подростку из Пензы провели операцию на позвоночнике с применением 3D-печати в Педиатрическом университете

Мальчику 14 лет, он перенес 13 операций.

В Педиатрическом университете подростку из Пензы выполнили операцию на позвоночнике с применением 3D-печати. Об этом сообщили в вузе 26 июня.

Это вмешательство – один из этапов длительного лечения идиопатического сколиоза. Мальчику 14 лет, он перенес 13 операций. Помощь пациенту оказывают специалисты второго хирургического отделения университетской клиники.

В таких ситуациях нельзя составить план лечения на 10 лет вперед, можно только обозначить общий вектор. Борьба с длительно текущей прогрессирующей болезнью похожа на игру в шахматы: мы делаем ход, и болезнь делает ход, мы оцениваем обстановку и делаем ход снова. Поэтому каждый раз, каждый год мы не знаем заранее, какой будет следующая операция: будет ли она длиться полчаса или четыре часа. Артем Косулин, доцент кафедры оперативной хирургии Педиатрического университета

Для коррекции значительных искривлений позвоночника у детей и подростков врачи прибегают к этапному хирургическому лечению. Изначально устанавливают спинальные импланты, нередко выполняется и остеотомия – хирургическое вмешательство на костях позвоночника для улучшения выравнивания. В ходе каждой операции делают дополнительную коррекцию искривления.

Одним из наиболее ответственных этапов было удаление позвонка и диска. Хирурги должны были действовать крайне осторожно, чтобы минимизировать риск повреждения спинного мозга и нервных корешков. В ходе операции пациента даже ненадолго пробудили от наркоза для проведения функциональных тестов. При подготовке к вмешательству хирурги изготовили на 3D-принтере модели позвонков ребенка, которые использовали как навигационные шаблоны с целью уменьшения кровопотери и оптимизации действий хирургов. Навигационные шаблоны накладывали на позвонки, чтобы максимально точно и быстро устанавливать импланты. Пресс-служба Педиатрического университета

Операция состоялась успешно, ребенок вернулся к обычной жизни.

Ранее мы рассказывали о том, что подростку оторвало палец в Сестрорецке при попытке перелезть через забор.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета