Подростку оторвало палец в Сестрорецке при попытке перелезть через забор

Мальчик зацепился кольцом, его спасли в Педиатрическом университете.

Микрохирурги Педиатрического университета в Петербурге восстановили кисть 11-летнему ребенку. Мальчик попытался перелезть через забор и зацепился кольцом. Это привело к травматической ампутации безымянного пальца, рассказали 24 июня в учреждении.

Все произошло накануне в Сестрорецке, пострадавший играл на спортивной площадке возле школы. Оттуда его увезла бригада скорой помощи. Медики поместили ампутированный палец в специальный контейнер и доставили подростка в университетскую клинику. Специалисты выполнили реплантацию.

При повреждении кольцом сложность в том, что ребенок в результате несчастного случая буквально отрывает себе палец. Происходит размозжение тканей, прежде всего, кровеносных сосудов на большом протяжении. Очень сложно потом сопоставить эти анатомические структуры. Юрий Махин, заведующий микрохирургическим отделением Педиатрического университета

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Фото: пресс-служба Педиатрического университета