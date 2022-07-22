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Семимесячный ребенок получил ожог в квартире в Колпино
Сегодня, 11:46
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Семимесячный ребенок получил ожог в квартире в Колпино

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Госпитализация после обработки ран не понадобилась.

В Колпино семимесячный мальчик получил ожог, его доставили в медицинское учреждение. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Малыша увезли в детскую больницу №1 вечером 23 июня. У ребенка зафиксировали термический ожог правого предплечья и кисти второй степени. Госпитализация после обработки ран не понадобилась. 

По предварительным данным, пострадавший обжегся о стекло зажженной духовки. Все обстоятельства выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что девочка опрокинула на себя сковородку с кипящим маслом в квартире на Комендантском проспекте. Врачи диагностировали ожоги первой и второй степеней тяжести, локализованные на лице и грудной клетке. 

Фото: Piter.TV 

Теги: колпино, ожог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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