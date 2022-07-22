Семимесячный ребенок получил ожог в квартире в Колпино

Госпитализация после обработки ран не понадобилась.

В Колпино семимесячный мальчик получил ожог, его доставили в медицинское учреждение. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Малыша увезли в детскую больницу №1 вечером 23 июня. У ребенка зафиксировали термический ожог правого предплечья и кисти второй степени. Госпитализация после обработки ран не понадобилась.

По предварительным данным, пострадавший обжегся о стекло зажженной духовки. Все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что девочка опрокинула на себя сковородку с кипящим маслом в квартире на Комендантском проспекте. Врачи диагностировали ожоги первой и второй степеней тяжести, локализованные на лице и грудной клетке.

Фото: Piter.TV