Девочка опрокинула на себя сковородку с кипящим маслом в квартире на Комендантском

В Приморском районе Петербурга накануне произошёл трагический инцидент, приведший к серьёзному травмированию ребёнка. О происшествии сообщило издание 78.ru.
Сообщается, что примерно в 17:00 девочка, оставшись без присмотра взрослых, случайно перевернула на себя раскалённую сковороду с горячим маслом прямо в квартире на Комендантском проспекте.
Ребёнка срочно госпитализировали, врачи зафиксировали ожоги первой и второй степеней тяжести, локализованные преимущественно на лице и грудной клетке пострадавшей.
Ранее мы сообщили о том, что двухлетний мальчик опрокинул на себя кипящее масло по недосмотру родителей в Шушарах.
Фото: Piter.TV
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