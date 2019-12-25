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Девочка опрокинула на себя сковородку с кипящим маслом в квартире на Комендантском
Сегодня, 8:24
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Девочка опрокинула на себя сковородку с кипящим маслом в квартире на Комендантском

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Врачи зафиксировали ожоги первой и второй степеней тяжести, локализованные преимущественно на лице и грудной клетке пострадавшей.

В Приморском районе Петербурга накануне произошёл трагический инцидент, приведший к серьёзному травмированию ребёнка. О происшествии сообщило издание 78.ru.

Сообщается, что примерно в 17:00 девочка, оставшись без присмотра взрослых, случайно перевернула на себя раскалённую сковороду с горячим маслом прямо в квартире на Комендантском проспекте.

Ребёнка срочно госпитализировали, врачи зафиксировали ожоги первой и второй степеней тяжести, локализованные преимущественно на лице и грудной клетке пострадавшей.

Ранее мы сообщили о том, что двухлетний мальчик опрокинул на себя кипящее масло по недосмотру родителей в Шушарах.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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