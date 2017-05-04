Двухлетний мальчик опрокинул на себя кипящее масло по недосмотру родителей в Шушарах

Общее поражение кожи ребенка составляет около 40%, ожоги имеют вторую и третью степень тяжести.

По данным "Оперативного прикрытия", вечером 17 июня в детскую больницу №1 доставили двухлетнего ребенка, гражданина Узбекистана, проживающего на Вишерской улице в Шушарах.

Мальчик поступил с обширными термическими ожогами различных частей тела — плеч, рук, грудной клетки, живота, паховой области, внешних половых органов, ягодиц, ног и ступней. Общее поражение кожи ребенка составляет около 40%, ожоги имеют вторую и третью степень тяжести.

Инцидент произошел примерно в 20:30 по вине взрослых, оставивших мальчика без присмотра. Ребенок случайно перевернул на себя кастрюлю с горячим маслом.

Ранее мы сообщили о том, что житель Бокситогорска пришел из больницы к сестре и умер.

Фото: Piter.TV