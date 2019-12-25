Житель Бокситогорска пришел из больницы к сестре и умер

Тело было отправлено в морг для проведения экспертизы и определения точной причины смерти.

Согласно данным "Оперативного прикрытия", 16 июня, приблизительно в 3:30 ночи, 34-летний мужчина, проживавший в деревне Бор Бокситогорского района, был обнаружен на траве по улице Заречной в той же деревне. Он утверждал, что потерял равновесие и упал.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила его в Бокситогорскую городскую больницу с травмой: открытой раной головы. После оказания необходимой помощи, пациент покинул медицинское учреждение. Мужчина отправился к своей сестре, проживающей на Спортивной улице в городе Бокситогорске, где впоследствии скончался.

Тело было отправлено в морг для проведения экспертизы и определения точной причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что младенец упал с кровати на севере Петербурга. Ребёнка доставили в Детскую городскую больницу №2 имени Святой Марии Магдалины в тяжёлом состоянии с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга".

Фото: Piter.TV