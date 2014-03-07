Младенец упал с кровати на севере Петербурга

Ребёнка доставили в Детскую городскую больницу №2 имени Святой Марии Магдалины в тяжёлом состоянии.

Согласно сообщению "Оперативного прикрытия", днём 15 июня 24-летняя женщина из Дагестана обратилась в экстренную службу 112, сообщив о полученной травме её месячным ребёнком.

Инцидент произошёл в квартире на улице Верхне-Каменская, где малыш упал с кровати.

Ребёнка доставили в Детскую городскую больницу №2 имени Святой Марии Магдалины в тяжёлом состоянии с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга".

Ранее мы сообщили о том, что подросток плавал на надувном матрасе и переохладился в поселке Сапёрный. Выяснилось, что юный пациент вместе с товарищем развлекался катанием на воздушном матрасе. Когда изделие внезапно начало терять воздух, ребята оказались заблокированы на старой, пришедшей в негодность пристани. Для спасения мальчиков потребовалось вмешательство специалистов МЧС. Сейчас проводится тщательная проверка обстоятельств случившегося.

Фото: Piter.TV