Подросток плавал на надувном матрасе и переохладился в поселке Сапёрный

Для спасения мальчика и его друга потребовалось вмешательство специалистов МЧС.

Как сообщает портал 78.ru, во вторник вечером в медицинское учреждение скорой помощи поступил 13-летний мальчик из поселка Саперный, страдая от сильного переохлаждения организма. Пациента, находящегося в удовлетворительном состоянии средней тяжести, направили в палату интенсивной терапии.

Выяснилось, что юный пациент вместе с товарищем развлекался катанием на воздушном матрасе. Когда изделие внезапно начало терять воздух, ребята оказались заблокированы на старой, пришедшей в негодность пристани.

Для спасения мальчиков потребовалось вмешательство специалистов МЧС. Сейчас проводится тщательная проверка обстоятельств случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что ДТП с детсадовцем из Рязани произошло на набережной Фонтанки. Ребенок неожиданно выскочил на дорогу из-за стоящего автомобиля и столкнулся с движущимся навстречу транспортным средством Mitsubishi Pajero, которым управлял 42-летний местный житель.

Фото: Piter.TV