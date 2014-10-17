ДТП с детсадовцем из Рязани произошло на набережной Фонтанки

Ребенок неожиданно выскочил на дорогу из-за стоящего автомобиля и столкнулся с движущимся навстречу транспортным средством Mitsubishi Pajero, которым управлял 42-летний местный житель.

Как сообщает "Оперативное прикрытие", накануне поздно вечером, 10 июня в 21:03, возле дома № 15 на набережной реки Фонтанки в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 7-летнего мальчика, выпускника детского сада из Рязанской области.

Ребенок неожиданно выскочил на дорогу из-за стоящего автомобиля и столкнулся с движущимся навстречу транспортным средством Mitsubishi Pajero, которым управлял 42-летний местный житель.

Последствия аварии оказались серьезными: ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и был доставлен в тяжелом состоянии в Детскую городскую клиническую больницу №19 имени профессора К.А. Раухфуса. Во время инцидента рядом находились родители несовершеннолетнего.

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Фото: Piter.TV