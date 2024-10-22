Самокатчик сбил 79-летнего пешехода на проспекте Славы

Молодой человек, управляющий самокатом, остался на месте инцидента и дождался сотрудников правоохранительных органов.

Росгвардейцами 10 июня на проспекте Славы обнаружен пожилой мужчина 79-ти лет с травмированным лицом. Как выяснилось, его сбил водитель электрического самоката, арендовавшего транспортное средство. Об этом стало известно от представителей пресс-службы Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по городу Петербургу и Ленобласти.

Молодой человек, управляющий самокатом, остался на месте инцидента и дождался сотрудников правоохранительных органов. По словам задержанного, он предупреждал пешехода звуковым сигналом о своем приближении, однако предотвратить столкновение не сумел.

Потерпевший госпитализирован с подозрением на закрытое повреждение головного мозга. Молодого водителя доставлено в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что женщина пострадала в ДТП с трамваем на севере Петербурга.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти