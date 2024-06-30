Женщина пострадала в ДТП с трамваем на севере Петербурга

Женщина госпитализирована, её состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.

Днем 9 июня в Приморском районе Петербурга произошла авария с участием трамвая и пешехода. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение. Пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс" проинформировала, что столкновение произошло приблизительно в 13:25 на перекрестке проспекта Испытателей и улицы Маршала Новикова.

Предварительно установлено, что женщина переходила рельсы на красный светофор и столкнулась с правым боком движущегося вагона. Информации о попадании под колёса трамвая нет.

Женщина госпитализирована, её состояние оценивается врачами как средней степени тяжести, сообщили источники "Фонтанки". Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств. Вследствие инцидента движение трамваев временно было затруднено вплоть до 14:09, после чего возобновилось в обычном режиме, уточнили в "Горэлектротрансе".

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Фото: Piter.TV