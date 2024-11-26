На Наличной улице 2-летнего мальчика сбила Лада Калина

Ребёнок неожиданно выбежал на дорогу.

Полиция проводит проверку по факту дворового ДТП на Наличной, в котором пострадал маленький мальчик, неожиданно выбежавший на дорогу. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во дворе дома 41/14 по Наличной улице 8 июня в три часа дня 35-летний водитель, двигаясь на автомобиле "Лада Калина", наехал на 2-летнего мальчика, который выбежал от подъезда к припаркованным автомобилям.

Ребенок получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

В это воскресенье, 8 июня, в 11:50 на 85-м километре Мурманского шоссе произошло смертельное ДТП. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Piter.tv