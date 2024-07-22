На трассе "Кола" произошло смертельное ДТП с участием бензовоза

Столкнулись сразу три автомобиля.

В это воскресенье, 8 июня, в 11:50 на 85-м километре Мурманского шоссе произошло смертельное ДТП. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 41-летний водитель грузовика Scania с полуприцепом не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с легковым автомобилем Lada под управлением 36-летнего мужчины, а также с "ГАзелью", за рулём которой находился 32-летний водитель.

В результате аварии водитель автомобиля Lada погиб на месте. Предварительно, водитель фуры не соблюдал дистанцию и совершил столкновение.

Ранее Piter.TV сообщал, что байкер погиб в ДТП на Репнинской улице в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области