Байкер погиб в ДТП на Репнинской улице в Петербурге

Его пассажир выжил.

В ночь на 8 июня в Калининском районе Санкт-Петербурга произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Около 00:35 утра 37-летний водитель мотоцикла BMW не справился с управлением на Репнинской улице, в результате чего совершил наезд на бордюрный камень с последующим столкновением с фонарным столбом.

По предварительным данным, мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Его 44-летний пассажир был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Специалисты изучат состояние дорожного покрытия, техническое состояние мотоцикла, а также проверят возможное влияние погодных условий на момент ДТП.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Апраксином дворе прошла еще одна зачистка от нелегальных павильонов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области