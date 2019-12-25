В Петербурге предприниматели опасаются повышения налоговой нагрузки на малый бизнес.

Возможность устанавливать льготную ставку упрощенной системы налогообложения для большинства отраслей могут отменить на федеральном уровне. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы. Если документ примут, Петербург не сможет снизить ставку УСН по схеме "доходы минус расходы" ниже 15 %. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник в городском правительстве.

Ранее депутаты петербургского парламента предложили отменить действующую льготу для предпринимателей. С 1 января ставка налога по этой схеме должна была вырасти с 7 до 15 %. Исключение планировали сделать для обрабатывающих производств и компаний, занимающихся научными разработками.

Предприниматели выступили против повышения и предупредили, что увеличение налоговой нагрузки может поставить их бизнес на грань закрытия. В качестве компромисса они предложили установить ставку на уровне 10 %. 17 ноября губернатор Александр Беглов обратился к депутатам Законодательного собрания с просьбой отправить инициативу о повышении налогов для малого бизнеса на доработку.

Согласно федеральному законопроекту, который Госдума рассмотрит во втором чтении, базовая ставка УСН составит 6 % от доходов или 15 % при расчете "доходы минус расходы". Регионы смогут устанавливать пониженные ставки — от 1 до 6 % и от 5 до 15 % соответственно — только для предприятий определенных отраслей.

В перечень таких направлений вошли растениеводство, животноводство, рыболовство, рыбоводство и отдельные виды обрабатывающего производства. Для большинства остальных компаний возможность применять сниженные ставки могут исключить.

Ранее на площади Темирканова обследовали участок для выхода со станции "Театральная".

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