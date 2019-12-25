Покупательница квартиры Комлевой готовится к новому этапу судебного спора.

Балетмейстер Мариинского театра Габриэла Комлева подала апелляцию по делу о продаже квартиры в Пушкине. Об этом изданию "КП-Петербург" сообщила покупательница недвижимости Светлана Пичугина.

По словам Пичугиной, в жалобе сторона Комлевой повторно приводит доказательства, которые уже рассматривались судом первой инстанции. Покупательница считает представленную оценку обстоятельств односторонней и научно необоснованной.

Одним из спорных вопросов остается возможный возврат денег в случае отмены сделки. Как утверждает Пичугина, во время судебного разбирательства Комлева не подтвердила, что располагает средствами для реституции. Суд дважды предлагал разместить необходимую сумму на своем депозите, однако ответа на эти предложения не последовало.

Пичугина также заявила, что приобретенная квартира является единственным жильем для нее и ее сына. При этом, по словам покупательницы, у балетмейстера есть другая недвижимость в центре Петербурга. Проданную квартиру она назвала квартирой-дачей.

Сделка состоялась после того, как Комлева стала жертвой мошенников. Злоумышленники представлялись губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Сейчас апелляционную жалобу и материалы дела готовят к направлению в Санкт-Петербургский городской суд. Документы планируют отправить 18 ноября. После появления карточки дела и передачи материалов в работу Пичугина намерена опубликовать ссылку на судебное производство.

Покупательница заявила, что готовится к рассмотрению спора во второй инстанции и намерена продолжать отстаивать свои законные интересы.

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Фото: Piter.TV