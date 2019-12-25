Будущий владелец памятника архитектуры должен будет провести комплексную реставрацию.

Особняк барона Штиглица на Английской набережной в Петербурге выставили на продажу. Аукцион объявила компания "Дом.РФ", начальная цена лота составляет более 966 млн рублей. Информация об этом размещена на портале ГИС "Торги".

Площадь здания превышает 10,5 тыс. квадратных метров. Оно имеет статус объекта культурного наследия, однако находится в неудовлетворительном состоянии. В общую стоимость включили земельный участок площадью 5,4 тыс. квадратных метров. Его оценили в 193,3 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимают до 14 декабря. Провести торги планируют не позднее 18 декабря.

Особняк построили в 1859–1862 годах по проекту архитектора Александра Кракау. Здание считается одним из выразительных образцов флорентийского неоренессанса. За свою историю оно пережило национализацию, несколько пожаров и смену арендаторов.

В советское время в особняке размещались детский дом, проектные институты и реставрационные мастерские. К концу XX века здание осталось без коммуникаций, а значительная часть богатого внутреннего убранства была утрачена.

Новый собственник должен будет провести комплексную реставрацию и сохранить исторический облик памятника архитектуры.

Фото: пресс-служба "Дом.РФ"