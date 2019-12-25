Доля машиномест с тарифом 100 рублей в час увеличится почти вдвое.

В Петербурге пересмотрят распределение улиц по зонам платной парковки. Дорогих участков станет меньше, а количество мест с низкими тарифами вырастет. Проекты соответствующих распоряжений опубликовали 17 ноября.

Изменения затронут Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский и Петроградский районы. Улицы заново распределят между четырьмя категориями платной парковки — от КЗ 1 до КЗ 4.

Как сообщает "Фонтанка", Центр транспортного планирования пересчитал загрузку парковочных мест. От этого показателя зависит стоимость стоянки. Новая тарифная структура должна заработать с 1 января.

После пересмотра в самой дешевой зоне с оплатой 100 рублей в час окажутся 28 % машиномест. Сейчас на нее приходится 15,34 %. Доля мест с тарифом 200 рублей увеличится с 26,40 до 34 %.

При этом количество парковочных мест с оплатой 280 рублей в час сократится с 29,2 до 24 %. Самая дорогая категория с тарифом 360 рублей будет охватывать чуть более 13 % мест вместо нынешних 29,05 %.

Ранее мы рассказывали о том, что в праздники самой популярной оказалась парковка в Кронштадте.

Фото: Piter.TV