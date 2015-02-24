На Апраксином дворе прошла еще одна зачистка от нелегальных павильонов

По результатам рейда специалисты составили соответствующие протоколы об административных правонарушениях.

На территории Апраксина двора в Санкт-Петербурге состоялся масштабный рейд по демонтажу незаконных торговых павильонов, в котором приняли участие городские власти и правоохранительные органы.

Как сообщили в Смольном, в ходе операции были демонтированы самовольные постройки, а находившийся в них товар изъят. На данный момент территория рынка практически полностью очищена от незаконных конструкций, хотя фиксируются единичные случаи их повторного появления. По результатам рейда специалисты составили соответствующие протоколы об административных правонарушениях.

Отметим, что с начала 2025 года на Апраксином дворе уже составлено 1100 протоколов за несанкционированную торговлю, проведено 478 изъятий товара на общую сумму свыше 33 миллионов рублей. Власти продолжат мониторинг ситуации для предотвращения возобновления стихийной торговли на территории знаменитого петербургского рынка.

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Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга