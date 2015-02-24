Власти Ивангорода назвали фейком матерное послание эстонцам на границе

Если бы оно было настоящим, то его бы заметили местные жители.

Распространившееся в соцсетях видео с якобы обращением жителей Ивангорода к властям Эстонии оказалось фальшивкой. Об этом заявил глава городской администрации Юрий Паршин.

По словам властей, все опубликованные кадры идентичны, что указывает на монтаж.

"Если бы такая надпись действительно существовала, местные жители непременно зафиксировали бы её на своих телефонах. Однако, в наших группах и сообществах таких видео нет, что указывает на фейковый характер ролика" Юрий Паршин

Он подчеркнул, что на обновлённой набережной Ивангорода, где якобы появилось послание, постоянно гуляют люди, особенно вечерами, а значит такие вещи сразу бы заметили.

Ранее Piter.TV сообщал, что Эстония обвинила Петербург в создании помех для авиасообщения.

Фото: скриншот фейкового видео