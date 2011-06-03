Эстония обвинила Петербург в создании помех для авиасообщения

Власти Республики полагают, что Россия глушит навигацию самолетов.

Дпеартамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии обвиняют Россию в создании помех для авиаперелетов. Чиновники полагают, что сигналы самолетов глушат из Санкт-Петербурга, – пишут в Telegram-канале "1703".

Власти Эстонии утверждают, что радиопомехи, глушащие GPS-сигналы, создаются каждый день. Особенно достается судам гражданской авиации, навигация которых "глючит" из-за российских атак.

Конкретных данных о природе этих помех в эстонских ведомствах не приводят, однако уверены, что исходят они из Санкт-Петербурга.

Ранее мы рассказывали, что 6 человек погибли в результате крушения самолета в Нью-Йорке. Самолет врезался в землю на высокой скорости и был сильно деформирован. Отмечается, что борт пытался зайти на посадку. Никто из находившихся внутри самолета не выжил. Подробности инцидента уточняются.

Фото: PxHere