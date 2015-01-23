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Шесть человек погибли в результате крушения самолета в Нью-Йорке

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Самолет врезался в землю на высокой скорости и был сильно деформирован.

Шесть человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал NBC.

По информации источника, группа из шести человек летела на запланированный семейный праздник. Самолет врезался в землю на высокой скорости и был сильно деформирован. Отмечается, что борт пытался зайти на посадку. Никто из находившихся внутри самолета не выжил. Подробности инцидента уточняются.

Ранее мы сообщали, что глава подразделения Siemens и его семья погибли в авиакатастрофе на Гудзоне.

Видео: YouTube / NBC 10 WJAR

Теги: жертвы, крушение самолета, нью-йорк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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