Шесть человек погибли в результате крушения самолета в Нью-Йорке

Самолет врезался в землю на высокой скорости и был сильно деформирован.

Шесть человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал NBC.

По информации источника, группа из шести человек летела на запланированный семейный праздник. Самолет врезался в землю на высокой скорости и был сильно деформирован. Отмечается, что борт пытался зайти на посадку. Никто из находившихся внутри самолета не выжил. Подробности инцидента уточняются.

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Видео: YouTube / NBC 10 WJAR