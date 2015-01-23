Шесть человек погибли в результате крушения самолета в Нью-Йорке

Шесть человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал NBC.
По информации источника, группа из шести человек летела на запланированный семейный праздник. Самолет врезался в землю на высокой скорости и был сильно деформирован. Отмечается, что борт пытался зайти на посадку. Никто из находившихся внутри самолета не выжил. Подробности инцидента уточняются.
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Видео: YouTube / NBC 10 WJAR
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