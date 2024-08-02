Глава подразделения Siemens и его семья погибли в авиакатастрофе на Гудзоне

Жертвами авиакрушения стали шесть человек.

Глава испанского подразделения Siemens, а также отделения Юго-Западной Европы Агустин Эскобар, его супруга Мерсе Кампруби Монталь и трое их детей стали жертвами крушения туристического вертолета над рекой Гудзон у города Джерси-Сити, напротив Нью-Йорка. Соответствующее заявление сделал местный телеканал ABC News со ссылкой на собственные источники.

В СМИ уточнили, что трагедия зафиксирована в четверг. Воздушное судно рухнуло в воду, не оставив выживших. Кроме семьи Эскобара погиб 36-летний пилот борта. Дети погибших, согласно источникам журналистов в правоохранительных органах, были в возрасте 4, 5 и 11 лет. Спустя два часа после катастрофы поисковая операция завершилась. По данным полиции, катастрофа произошла через двадцать минут после вылета вертолета. В текущий момент местные власти устанавливают причины крушения.

Напомним, что Агустин Эскобар возглавил испанское подразделение Siemens в 2022 году. Под его руководством компания занималась внедрением инновационных технологий в сферы энергетики и автоматизации.

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ, РИА Новости США