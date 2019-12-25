В морском порту Петербурга обнаружили опасную плодовую муху в партии цитрусовых.

В Большом морском порту Петербурга Россельхознадзор запретил ввоз партии марокканских клементинов весом 21,6 тонны. В цитрусовых обнаружили средиземноморскую плодовую муху — карантинного вредителя, представляющего опасность для сельского хозяйства. Груз предназначался для отправки в Томскую область.

Во время проверки специалисты заметили в плодах подозрительную личинку. Проведенное лабораторное исследование подтвердило, что она принадлежит средиземноморской плодовой мухе. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского управления Россельхознадзора.

В соответствии с карантинными требованиями Евразийского экономического союза ведомство приняло решение не допускать на территорию России всю партию цитрусовых.

Средиземноморская плодовая муха опасна для сельскохозяйственных культур. Ее личинки могут попадать в страну вместе с зараженными фруктами. При массовом распространении насекомое способно повреждать урожаи персиков, абрикосов, слив, винограда и овощей.

Фото: пресс-служба петербургского Россельхознадзора