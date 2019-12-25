Около 180 тысяч петербуржцев вышли из категории нуждающихся, сообщили городские власти.

Уровень бедности в Санкт-Петербурге за последние пять лет снизился вдвое. Около 180 тысяч горожан вышли из категории нуждающихся. Об этом 17 ноября на заседании городского правительства сообщил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.

По словам представителя Смольного, власти намерены продолжать работу по снижению бедности. Он также отметил, что в 2026 году в городе зафиксировали положительную динамику номинальной и реальной заработной платы. Кроме того, Петербург продолжает повышать минимальную оплату труда.

Губернатор Александр Беглов заявил, что город сохраняет лидирующие позиции среди регионов по низкому уровню бедности.

Согласно приведенным официальным данным, с 2020 года доходы петербуржцев с учетом инфляции увеличились почти на 50 %. В 2025 году на социальные выплаты из городского бюджета направили более 200 млрд рублей. В 2026 году на эти цели планируют потратить около 170 млрд рублей.

Также власти приняли решение повысить прожиточный минимум с 2027 года на 1,5 тыс. рублей. После индексации он составит 22 047 рублей в месяц.

Ранее мы сообщили о том, что средняя зарплата в Петербурге достигла 141 тыс. рублей, а в Ленобласти – 103 тыс. рублей.

Фото: Pxhere