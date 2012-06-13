Средняя зарплата в Петербурге достигла 141 тыс. рублей, а в Ленобласти – 103 тыс. рублей

Разрыв между отраслями остается существенным в обоих регионах.

За июнь 2026 года средняя номинальная заработная плата в Петербурге составила 141 623 рубля, тогда как в Ленинградской области этот показатель достиг лишь 103 548 рублей. Об этом свидетельствуют данные Петростата. Статистика учитывает выплаты по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства.

В Северной столице сохраняется рост реальных доходов населения: с учетом инфляции зарплата выросла на 9,2% к маю 2026 года и на 4,9% к июню прошлого года. В Ленинградской области динамика оказалась отрицательной в годовом выражении – реальные доходы снизились на 0,4% к июню 2025 года, хотя за месяц показали небольшой рост на 0,6%.

Разрыв между отраслями остается существенным в обоих регионах. В Петербурге лидерами по уровню дохода стали добыча полезных ископаемых со средним показателем в 272 449 рублей, деятельность водного транспорта (238 213 рублей),воздушного и космического транспорта (229 848 рублей). Меньше всего получают сотрудники почтовой связи и курьерских служб (78 819 рублей), работники гостиниц и общепита (79 904 рубля), а также специалисты в сфере административной деятельности (82 019 рублей).

В Ленинградской области топ-3 самых высокооплачиваемых сфер выглядит иначе: научные исследования и разработки (131 808 рублей), обеспечение электрической энергией, газом и паром (124 205 рублей), а также складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (123 392 рубля). Аутсайдерами региона стали операции с недвижимым имуществом (50 771 рубль), почтовая связь и курьерская доставка (52 633 рубля) и административная деятельность (60 848 рублей).

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть обошла Петербург по вводу жилья за семь месяцев.

Фото: Piter.TV