В Петербурге усилят цифровой контроль за работой дворников и коммунальщиков.

Власти Петербурга усилят контроль за уборкой улиц в зимний период. За работой коммунальных служб будут следить более 110 тысяч камер системы "Безопасный город". Об этом сообщили 17 ноября на заседании Городского штаба по благоустройству.

На встрече также подвели итоги осеннего субботника. По словам губернатора Александра Беглова, в мероприятии приняли участие около 200 тысяч человек за один день. Совместными усилиями удалось очистить от мусора 50 млн квадратных метров городских территорий.

Места проведения субботника определяли с учетом мнения жителей. Беглов отметил, что такой подход позволил привлечь горожан к решению вопросов благоустройства.

Отдельное внимание участники заседания уделили подготовке Петербурга к зиме. Коммунальные службы обеспечили необходимым оборудованием и противогололедными материалами. В новом сезоне к традиционным мерам добавят усиленный цифровой контроль за уборкой снега.

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