На Васильевском острове ввели в эксплуатацию современный детский сад с бассейном

На Васильевском острове появился новый детский сад на 280 мест. Учреждение построено в составе жилого комплекса "Шкиперский 19" на Наличной улице, 16, и стало частью масштабного развития социальной инфраструктуры района. Девелопером проекта выступила группа компаний "ПИК". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В новом саду будет 15 групп, включая одну с круглосуточным пребыванием. Для детей созданы просторные игровые комнаты, светлые спальни и бассейн для физкультурных занятий. На территории расположены современные площадки с безопасным покрытием и игровыми комплексами.

Интерьеры оформлены в мягких, нейтральных цветах, а окна игровых и спальных комнат выходят в зелёный двор, чтобы малыши могли отдыхать в спокойной обстановке.

Здание полностью адаптировано для маломобильных граждан: на входе нет порогов и ступеней, все пути передвижения доступны для колясок.

Фото: СПб ГБУ "УСП"