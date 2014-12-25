Во время квартирного пожара на Наличной пострадали двое детей

Из опасной зоны были эвакуированы 13 человек.

На Васильевском острове днем 20 октября произошел пожар, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на Наличной улице, 36к5, поступила спасателям в 14:27. В пятикомнатной квартире площадью 95 "квадратов" полыхала обстановка на 20 "квадратах". Ликвидировали огонь в 15:32.

Из опасной зоны были эвакуированы 13 человек, травмы получили девочка и мальчик. Их госпитализировали в городскую больницу. Тушили пожар 19 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Все обстоятельства и причины происшествия установят дознаватели.

Ранее мы рассказывали о том, что разыскивается поджигатель мусора в парадной дома на Коллонтай.

Фото: Piter.TV