  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время квартирного пожара на Наличной пострадали двое детей
Сегодня, 15:54
86
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Во время квартирного пожара на Наличной пострадали двое детей

0 0

Из опасной зоны были эвакуированы 13 человек.

На Васильевском острове днем 20 октября произошел пожар, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на Наличной улице, 36к5, поступила спасателям в 14:27. В пятикомнатной квартире площадью 95 "квадратов" полыхала обстановка на 20 "квадратах". Ликвидировали огонь в 15:32. 

Из опасной зоны были эвакуированы 13 человек, травмы получили девочка и мальчик. Их госпитализировали в городскую больницу. Тушили пожар 19 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Все обстоятельства и причины происшествия установят дознаватели. 

Ранее мы рассказывали о том, что разыскивается поджигатель мусора в парадной дома на Коллонтай. 

Фото: Piter.TV 

Теги: наличная улица, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии