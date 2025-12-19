Женщину госпитализировали после пожара в "трешке" на Наличной улице

К ликвидации огня привлекали 15 спасателей и три единицы техники.

На Васильевском острове днем 26 января произошел квартирный пожар с пострадавшей. По данным ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании на Наличной улице, 36к7, поступило на пульт спасателей в 14:22.

В "трешке" полыхало на площади 2 "квадрата", в 14:58 огонь потушили. К его ликвидации привлекали 15 спасателей и три единицы техники.

В результате травмы получила женщина, ее госпитализировали в городскую больницу. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV