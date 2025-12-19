Лицей в Кировском районе Петербурга эвакуировали после возгорания в подвале

Более 600 человек вывели из лицея №389.

В Кировском районе Санкт-Петербурга утром была проведена эвакуация лицея №389 из-за пожара в подвальном помещении. Возгорание ликвидировали в кратчайшие сроки, пострадавших нет.

По информации МЧС, сообщение о возгорании в здании лицея, расположенного на Кронштадтской улице, 7, поступило на пульт дежурного в 10:24. После сигнала из учебного заведения эвакуировали учащихся и персонал.

Пожар произошёл в подвальном помещении, площадь повреждения составила два квадратных метра. Для ликвидации возгорания были привлечены три пожарных расчёта. Огонь удалось полностью потушить в течение 20 минут.

В ГУ МЧС сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. По данным администрации Кировского района, из здания вывели 612 человек. В пресс-службе отметили, что с учётом морозной погоды срок нахождения эвакуированных на улице был минимальным.

Фото: Piter.TV