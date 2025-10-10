Петербурженку ужалил скорпион, привезенный с фруктами из Таиланда

Пострадавшую госпитализировали в токсикологическое отделение НИИ имени И. И. Джанелидзе.

Жительница Петербурга пострадала от скорпиона, который был привезен вместе с фруктами из Таиланда. По информации "Фонтанки", инцидент произошел на прошедших выходных.

Девушка встретила экзотическое животное на своей кухне, когда мыла заморские плоды, почувствовав внезапную боль в мизинце. Оно находилось в пакете. Пострадавшая вызвала скорую медицинскую помощь, и ее госпитализировали в токсикологическое отделение НИИ имени И. И. Джанелидзе. Через несколько часов пациентку отпустили домой.

Предварительно, из Таиланда в багаже прилетела нимфа скорпиона – маленькая и не всегда ядовитая особь.

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Фото: Piter.TV